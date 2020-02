Tweet on Twitter

Notizie Fiorentina, Commisso: “Avete visto Milan-Juve, altra ingiustizia”

Ultime Fiorentina | Commisso attacca ancora la Juventus. Dopo la proposta fatta a suo tempo da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, arrivano aperture da parte della Figc sulla possibilità di una chiamata da parte della panchina o comunque di una squadra.

Il problema, ad oggi, è la volontà della FIGC che non sembra intenzionata ad aprire a questa ipotesi. Tuttavia a Rocco Commisso questo non basta, il presidente ha parlato ancora dei casi della partita di ieri e di qualche ingiustizia di troppo subita da parte di chi affronta la Juventus:

“Sono molto rispettoso del calcio italiano. Voglio portarlo avanti. Ieri sera abbiamo visto quello che è successo al Milan (contro la Juventus in Coppa Italia ndr). Non è solo Commisso che parla di ingiustizie, ci sono altre squadre. Fare passi avanti con il Var è un qualcosa di buono per il calcio”.

Ultime Fiorentina: Commisso non ci sta

Altro attacco velato alla Juventus dopo quanto accaduto durante la gara tra Juventus e Fiorentina di Coppa Italia che aveva fatto nascere una polemica tra l’italo-americano ed il vice-presidente della Juventus Nedved ed aveva scaturito un altro attacco del presidente viola a Sky Sport reo di aver “parlato male” della sua Fiorentina e delle sue proteste.