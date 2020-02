L’agente Mino Raiola, presente questa sera a San Siro per assistere a Milan-Juventus, si è fermato in zona mister per conferire coi giornalisti a proposito dei suoi assistiti Gigio Donnarumma e Jack Bonaventura.

Ultime Milan, Raiola allontana Donnarumma

Il potente agente, che già qualche estate fa ha provato a portar via il giovane portiere lontano da Milanello, sembra sia assolutamente intenzionato a riuscirci durante la prossima finestra. Di rinnovo non se ne parla e per questo, qualora il Diavolo non volesse rischiare di perderlo addirittura a 0, è il caso di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Queste le parole del manager: “Al Milan sono consapevoli della situazione. In questo momento non parliamo del rinnovo di Donnarumma perché si scatenerebbero solo polemiche inutili. Gigi sta bene, è sereno, vuole guadagnarsi la Champions con il Milan, se è possibile. È importante per lui, è importante per il Milan. Io non so neanche quale sia la volontà della società. Per parlare di Donnarumma è troppo presto“.

L’affare Bonaventura

Dopo un passaggio sul ritiro di Ibrahimovic (“Sky is the limit“), arriva il momento di un commento sul futuro di Bonaventura, lui che in scadenza c’è già: “Situazione in bilico. Sta attraversando un momento difficile. Non credo si possa discutere la sua qualità altrimenti strappo il cartellino, anche se non ce l’ho più“.