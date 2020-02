Calciomercato Juventus, Ramsey sarà ceduto: possibile scambio con il Chelsea

Calciomercato Juventus: Ramsey torna in Premier

Calcio Mercato Juventus Ramsey | Una partita molto complicata, che alla fine ha avuto un esito piuttosto positivo per la Juventus, che nei minuti finali è riuscita a pareggiare contro il Milan in Coppa Italia. La prestazione degli uomini di Sarri però, non è stata affatto sufficiente, ed è mancato l’apporto di qualche singolo. Tra i più deludenti anche Ramsey, chiamato quasi all’ultimatum, e che ancora una volta non è riuscito ad incidere come dovuto.

Adesso per il centrocampista gallese si parla di addio, con qualche pretendente che già si sarebbe fatta viva. Stando ai portali inglesi non è da escludere in ritorno in Premier League, con diverse squadre interessate: Manchester United, Liverpool, Chelsea e ancora Arsenal.

Ramsey-Chelsea: possibile affare per Jorginho?

Ramsey probabilmente potrebbe partire a fine stagione, e tra le pretendenti c’è anche il Chelsea. Nella rosa londinese c’è un giocatore che interessa parecchio ai bianconeri, ovvero Jorginho, pupillo di Sarri e vecchio pallino. Chiaramente con la cessione di Ramsey potrebbe arrivare uno sconto sul centrocampista italiano, quanto meno significativo vista la valutazione piuttosto alta. Un affare combinato non è da escludere, ed è un’ipotesi che piace parecchio alla Vecchia Signora. Ramsey è sacrificabile, Jorginho prenderebbe l’eredità di Pjanic.