Calciomercato Juventus: Rakitic vuole i bianconeri

Calciomercato Juventus: Rakitic sceglie la Juve anche per CR7

Notizie Juventus: Rakitic può arrivare in estate. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista croato potrebbe scegliere i bianconeri in estate anche grazie al “fattore” Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è un campione con cui tanti vorrebbero giocare. Il centrocampista croato, per anni rivale di CR7 in Spagna nelle sfide fra Barcellona e Real Madrid piace da sempre a Sarri.

A fine stagione potrebbe arrivare l’addio alla squadra blaugrana e chissà che il suo futuro non sia in Italia viste le dichiarazioni di ieri ad AS: «Ovviamente mi piacerebbe giocare con lui . È uno dei migliori della storia. Mi sono divertito ad affrontarlo, a mio parere è uno dei migliori di sempre».

Ultime Juventus: Raiola a San Siro

Intanto ieri sera Raiola si è presentato a San Siro per seguire la gara. Dopo aver cenato al ristorante “Ribot”, suo storico punto di ritrovo a Milano, Raiola si è spostato allo stadio accompagnando la fidanzata di De Ligt, Annekee Molenaar, e un paio di amici.

L’agente ha in procura De Ligt, appunto, e Matuidi da una parte; Gigio Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic dall’altra (Antonio Donnarumma e Bonaventura in panchina). Matuidi e Bonaventura sono in scadenza a giugno, Gigio tra un anno e mezzo.