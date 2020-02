Parma, Faggiano fa chiarezza sul caso Gervinho | Nella giornata odierna Gervinho è tornato a far parte del gruppo di Roberto D’Aversa dopo due settimane di esclusione per comportamenti scorretti. L’ivoriano si era assentato a tre allenamenti di fila prima della fine del calciomercato perché voleva essere ceduto all’Al Sadd. Il mancato accordo tra le squadre, non ha permesso la partenza dell’attaccante verso il Qatar e il club aveva deciso di tenerlo fuori rosa.

Parma, Faggiano: “Gervinho è in gruppo, parola all’allenatore”

Il rientro di Gervinho è stato certamente ben accolto dai tifosi del Parma che potranno contare nuovamente sulla velocità dell’ivoriano e sui suoi spunti. Il direttore sportivo del club, Daniele Faggiano, però, non assicura il suo impiego già da domenica. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Il ragazzo sta bene, è a Parma. Se poi giocherà lo vedremo, dipende da più fattori. Ha sbagliato a saltare per tre giorni gli allenamenti, poi le altre cose nel calcio ci possono stare. Lo abbiamo multato”

Giorno della pace? “Sì, ci avviciniamo anche alla Pasquada… A parte gli scherzi, non si tratta di pace, sono dei meccanismi di mercato che esistono e che esisteranno sempre”.

D’Aversa sceglierà il futuro di Gervinho

Daniele Faggiano, a Sky Sport, non ha risposto alla possibilità di vedere Gervinho in campo già domenica contro il Sassuolo.

“Questa diatriba non ci ha fatto piacere, ma adesso il ragazzo ha chiesto scusa alla squadra. La sua mancanza è stata non venire agli allenamenti per tre giorni: un comportamento del genere non va bene. Gervinho ora è in rosa, se giocherà dipende dall’allenatore e da come sta fisicamente. Posso assicurare, però, che lui non voleva andare via”.