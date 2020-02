Ultime Inter, esami in programma per l’infortunio di Handanovic ad Appiano Gentile: si valutano le condizioni

Ultime Inter – Infortunio Handanovic | Si stanno valutando ad Appiano Gentile, le condizioni di Samir Handanovic. L’estremo difensore nerazzurri manca al proprio club, il capitano dell’Inter è alle prese con un infortunio che lo tiene lontano dal campo dalla sfida contro il Cagliari. Assenze pesanti quelle con l’Udinese, nel derby e nell’ultimo appuntamento di ieri in Coppa Italia, contro il Napoli. Il suo vice, Daniele Padelli, ha subito tre gol in tre partite, due nel derby in cui poteva fare sicuramente di più. Il club nerazzurro avrebbe valutato in questi giorni l’eventuale approdo di un altro estremo difensore, per lasciar recuperare nella migliore condizione Samir Handanovic, senza ulteriori pressioni.

Notizie Inter, prima le condizioni sull’infortunio di Handanovic, poi arriverà la scelta su Viviano

Stando a quanto spiegato dal Corriere dello Sport, nella propria edizione odierna, Samir Handanovic avrebbe messo nel mirino il proprio rientro. L’Inter in questi giorni andrà ad effettuare ulteriori test per verificare le condizioni del suo estremo difensore. Un vero e proprio esame di controllo, per capire di più sulle sue condizioni e della guarigione effettiva dell’ultimo dito della mano. Al centro delle discussioni resta comunque lo svincolato Emiliano Viviano, con l’Inter che prenderà una decisione definitiva solo a seguito dei test effettuati al portiere sloveno. Toccherà capire se la società nerazzurra andrà a tesserarlo oppure no.