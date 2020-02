Ultime Genoa, infortunio Romero: distorsione al ginocchio

Ultime notizie Genoa Romero | Il Genoa perde Cristian Romero per la trasferta di Bologna. Il giovane difensore argentino non sarà a disposizione di mister Davide Nicola, distorsione al ginocchio procurata nelle ultime ore. Le condizioni del calciatore saranno valutate giorno dopo giorno. Non una notizia positiva per il Genoa che arriva da diversi risultati utili di fila. Con la trasferta non facile sul campo del Bologna di Mihajlovic, che vive un periodo incredibile, il Genoa farà a meno di uno dei migliori talenti del reparto difensivo. Lo scorso gennaio il calciatore è stato ad un passo per lasciare la Serie A. Su di lui si sono fiondati diversi club dalla Bundesliga, tra cui il Bayer Leverkusen, decisiva la volontà della Juventus di non vendere il calciatore a gennaio.

Notizie Genoa, infortunio Romero: tempi di recupero

Secondo come riportato dal’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’, Cristian Romero ha accusato una distorsione al ginocchio e non sarà disponibile per Bologna. Da capire quanto starà fuori, sarà monitorato giorno per giorno dallo staff medico. Il difensore non aveva partecipato nemmeno all’ultima giornata (vinta con il Cagliari) per squalifica. Al suo posto giocehrà ancora il nuovo acquisto Soumaoro, prelevato la scorsa sessione di mercato dal Lille. Il club tenta di recuperare il calciatore per la partita di San Siro contro il Milan.