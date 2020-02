Calciomercato Napoli, Lozano ancora escluso da Gattuso

Calcio mercato Napoli Lozano | Non sta vivendo una buona stagione Hirving Lozano al Napoli. L’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis è sempre più messi ai margini dalla società. Sono soltanto 3 i gol stagionali in 28 presenze (quasi mai da titolare). Più spazio con Carlo Ancelotti, che ha voluto fortemente il calciatore, molto meno o quasi nullo con l’arrivo di Gattuso. Nonostante l’infortunio di Lorenzo Insigne, nella partita di ieri contro l’Inter in Coppa Italia, il calciatore è rimasto in panchina per tutti e 90 minuti. Gattuso ha preferito Elmas al suo posto. Ora il suo agente Raiola inizia a storcere il naso, il calciatore non si è ambientato al meglio e non sembra sereno.

Ultimissime calcio Napoli, Lozano e Raiola non felici con la società per le continue esclusioni

Queste continue esclusioni non sono piaciute a Lozano, soprattutto quella di ieri contro l’Inter. Come riportano dai colleghi di CalcioNapoli24, il suo agente Mino Raiola avrebbe voluto maggiore considerazione. Non sono piaciute le tante panchine e ora potrebbe decidere di portare a fine anno il calciatore altrove. I prossimi tre mesi saranno decisivi per il futuro di Lozano. Intanto, già a gennaio, tanti club hanno chiesto informazioni. La Premier League si è fatta sotto per l’attaccante messicano, in particolare l’Everton di Carlo Ancelotti che vorrebbe tornare a lavorare con lui.