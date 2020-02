Calciomercato Milan, Massara: “Sarà Ibrahimovic a scegliere il suo futuro”

Il direttore sportivo del Milan fa il punto sulla situazione Ibrahimovic: il contratto dello svedese è di 6 mesi, con un’opzione per un anno ancora.

Mercato Milan, Massara trattiene Ibrahimovic

Quelli che criticavano il suo arrivo si sono presto ricreduti: anche all’età di 38 anni lo svedese è ancora decisivo, sotto più punti di vista. Dai gol agli assist, passando per la capacità di far girare l’intera squadra in un altro modo, tirando fuori il meglio da ciascuno dei suoi compagni. La ripresa del Milan porta la sua firma. Anche per tutto questo la sua squalifica ha freddato Pioli questa sera. Ed ora? L’attuale impegno contrattuale tra le parti prevede la possibilità di attivare una clausola attraverso la quale poter proseguire insieme per un altro anno ancora. A giugno quindi si farà il primo punto della situazione, ma la fiducia di Massara verso l’attaccante è totale: “Sta facendo delle cose straordinarie, sarà una valutazione sua nel vedere come si sente e come vuole proseguire. Siamo molto felici di averlo con noi, è un campione che fa la differenza sempre. La fa qui ma la farebbe in qualsiasi squadra. E’ fenomenale“.

Massara sul futuro

Il ds poi si sofferma sul significato per il Milan di questa Coppa Italia: “Un trofeo che può significare Europa League, ma al di là di questo ci teniamo per la competizione in sé. Vogliamo proseguire nella consapevolezza che la gara di questa sera non è definitiva. In campionato invece vogliamo proseguire con la nostra rimonta ed arrivare anche lì a piazzamenti che possono darci traguardi europei“.