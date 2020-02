Calciomercato Liverpool: obiettivo Vinicius Morais

Calciomercato Liverpool – Carlos Vinicius Morais nel mirino! Incredibile quanto possa cambiare il futuro di un calciatore in così poco tempo. Vinicius Morais, giovane talento sotto gestione del grande procuratore Mendes, è finito al Napoli per 4 milioni dalla Serie B portoghese nell’estate 2018. L’attaccante classe 1995 è stato poi girato in prestito al Rio Ave e al Monaco, poi poi essere ceduto la scorsa estate per 17 milioni al Benfica. Adesso, Vinicius, si sta rendendo protagonista nel campionato di Serie A portoghese: 14 gol in campionato (19 stagionali) che gli permettono di essere il capocannoniere del Liga portoghese. I gol di Vinicius stanno trascinando il Benfica, che si trova al primo posto avanti di 4 punti al Porto. Con un contratto firmato solo la scorsa estate e in scadenza nel 2024, il Benfica punta al rinnovo per allontanare le grandi del calcio. Su di lui c’è il Liverpool.

Calciomercato Liverpool: obiettivo Vinicius Morais, l’ex Napoli può costare 120 milioni

Come riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano portoghese A Bola, il Benfica sta trattando con Mendes e il suo agente il rinnovo di contratto. L’ex Napoli (annunciato da De Laurntiis nel 2018 con Mister X) è definitivamente esploso nel campionato portoghese. Sulle sue tracce ora c’è il Liverpool di Jurgen Klopp che pensa al grande colpo. Intanto, il Benfica lavora per un rinnovo con l’adeguamento dell’ingaggio e una clausola rescissoria aumentata, che passerebbe dagli attuali 100 a 120 milioni di euro.