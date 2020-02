Calciomercato Juventus, Sancho è un obiettivo | Il futuro di Sancho al Borussia Dortmund potrebbe essere molto breve. In estate le big europee si muoveranno per arrivare all’asso inglese e soffiarlo al club tedesco. Servirà un’offerta da capogiro per arrivare al talento classe 2000 e soprattutto bisognerà affrontare una vera e propria asta.

Calciomercato Juventus, Sancho non è impossibile

Jadon Sancho sta stupendo sempre più in Bundesliga grazie ai numeri che stanno crescendo sempre di più. In Premier League è già entrato nei taccuini del Manchester City e Manchester United, oltre che in quelli di Arsenal, Liverpool e Chelsea. Piace, molto, anche a Barcellona e Juventus. Il Borussia Dortmund sa che dovrà privarsene ma chiede almeno 120 milioni di euro per salutare l’attaccante inglese.

La Juventus lo segue da tempo e potrebbe decidere di avviare una trattativa qualora dovesse partire uno dei big dell’attacco. Stando a quanto riporta HLN, i tedeschi hanno messo gli occhi su Emmanuel Dennis del Club Brugge. Il 22enne nigeriano piace a molte squadre ma la valutazione di 25 milioni di euro non spaventa il BVB che affonderà il colpo nel momento in cui cederà Sancho.

Sancho, numeri da urlo

Il futuro di Jadon Sancho sarà sicuramente florido ma il presente sta già stupendo mezza Europa. Attualmente con il Borussia Dortmund ha disputato 29 partite, tra Bundesliga e coppe, e ha messo a segno ben 15 gol, realizzando anche 17 assist.