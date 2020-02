Calciomercato Juventus, Mbappé si allontana da tutti: pronto un rinnovo monstre al Psg

Calciomercato Juventus: Mbappé è un obiettivo, ma il Psg lo blinda

Calciomercato Juventus – Mbappé | E’ sicuramente tra i calciatori più influenti del panorama mondiale, con le big europee pronte a far follie per lui. Kylian Mbappé è un fuoriclasse dalle qualità assolute, che ben presto è riuscito a scalare le posizioni tra le gerarchie della sua Francia e vincere un Mondiale da protagonista a soli 19 anni. Con il Paris Saint-Germain si è confermato, dopo l’exploit che lo aveva messo alla luce da giovanissimo in Champions League e con la maglia del Monaco. Adesso Mbappé fa gola ai diversi club europei, con Juventus e Real Madrid sempre in pole per prelevarlo dai transalpini. Si parlerebbe di cifre clamorose, mai viste prima per il cartellino di un calciatore, considerando l’età e la sua incredibile qualità tecnica già esplosa. E’ un sogno per il club di Andrea Agnelli, ma come già anticipato, rappresenterebbe una vera e propria impresa considerando le cifre folli provenienti dal mercato.

News Juventus, 50 milioni a stagione per Mbappé: così il Psg allontanerà Juve e Real dal giocatore

Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli di ‘AS’, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a blindare il proprio talento, Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sarebbe finito nel mirino di Juventus e Real Madrid ed è per questo che il club di Parigi non vorrebbe correre alcun rischio a riguardo. Tra gli obiettivi della società, ci sarebbe quello di un prolungamento contrattuale che troverebbe un ingaggio di circa 50 milioni a stagione per Mbappé, scacciando così via ogni ipotesi di trasferimento. Il Real non perderà le speranze, con un enorme tesoretto conservato per tentare l’assalto al campione francese. La Juventus resta defilata e comunque vigile sulla situazione.