Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino: concorrenza Arsenal

Calciomercato Juventus: affare Aouar, anche l’Arsenal sul talento

Calcio Mercato Juventus Aouar | Continua il mercato delle squadre di Serie A, e continuano soprattutto i sondaggi per quanto riguarda qualche obiettivo in vista dell’estate. La Juventus è senza dubbio una delle squadre più attive in questo senso, e i nomi sul taccuino di Paratici sono già diversi. Da una parte ci sono alcuni obiettivi di sempre, come ad esempio Pogba, mentre dall’altra si studiano anche alcuni giocatori che da poco sono entrati nel mirino della Vecchia Signora.

Tra i tanti occhio soprattutto ad Aouar, centrocampista del Lione considerato come uno dei prospetti più interessanti in Europa. Le sue prestazioni in Ligue 1 hanno sbalordito tutti, e in patria gode già di tantissimo seguito. La Juventus sta pensando all’investimento per il futuro, ma conosce bene l’ostacolo più grande nell’affare: l’agguerrita concorrenza. A proposito di questo, arrivano notizie dall’Inghilterra: stando al Daily Mail, pare che anche l’Arsenal sia sulle tracce di Aouar. Che si possa aprire un duello mercato?

News Juventus: pronto l’assalto ad Aouar e non solo

Aouar resta un nome molto caldo dalle parti di Torino, ed è sempre più scontato un possibile assalto in estate. Il centrocampista però non è affatto l’unico obiettivo nella rosa del Lione: Paratici prepara anche un altro colpo, i dettagli.