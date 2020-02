Calciomercato Inter: Viviano in stallo, Padelli ora convince

Calciomercato Inter: affare Viviano in stand-by

Calcio Mercato Inter Viviano | Un Inter stanca e con qualche assenza perde in Coppa Italia contro il Napoli, regalando di fatti mezzo accesso alla finale agli azzurri. I nerazzurri dopo il derby sono stati chiamati ad un’altra sfida molto impegnativa, e per di più senza il loro capitano, Samir Handanovic. Il portiere sarà assente per diverso tempo, e intanto dalle parti di Milano si valuta il sostituto. Negli scorsi giorni si è fatto il nome soprattutto di Viviano, ex portiere dello Sporting e con moltissima esperienza in Serie A, ma a quanto pare lo scenario sta cambiando di giorno in giorno.

Nel match di ieri sera è sceso in campo ancora una volta Padelli, che rispetto al derby si è dimostrato molto più convincente e decisivo in qualche occasione. Adesso la dirigenza è più convinta, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra che per il momento l’operazione Viviano sia stata messa in stand-by.

Notizie Inter: quando torna Handanovic?

Padelli con molte probabilità sostituirà Handanovic durante questo stop, per Viviano nulla da fare, almeno per il momento. Il capitano nerazzurro intanto sta spingendo per il rientro, e contro la Sampdoria potrebbe addirittura tornare. Chiaramente si dovrà attendere per qualche notizia ufficiale, c’è solo da aspettare.