Calciomercato Inter, Sensi può partire: possibile scambio con il Napoli

Calciomercato Inter: Sensi deludente, non si esclude la cessione

Calcio Mercato Inter Sensi | Un Inter molto positiva in campionato, meno in Coppa Italia, dove nel match di ieri sera ha palesato ancora una volta stanchezza ed involuzione a centrocampo. Qualche singolo in quella zona di campo sta mancando di prestazioni, e tra questi c’è sicuramente anche Sensi. Quest’ultimo ha iniziato alla grande il proprio campionato, ma qualche problema fisico di troppo lo ha destabilizzato e demotivato, quasi come abbattuto.

Adesso il rendimento dell’ex Sassuolo non soddisfa più Conte, a fine stagione c’è chi ipotizza addirittura una cessione. Su Sensi c’è tuttora l’interesse del Barcellona, per non parlare di quello del Napoli, che già qualche mese fa provò l’affondo.

News Inter: Sensi, con il Napoli si pensa ad uno scambio

Il futuro di Sensi è parecchio incerto, e a fine anno potrebbero cambiare tante cose, a partire da una possibile nuova casacca. Il Napoli continua a pensarci, ma ad oggi sembra non intenzionato ad affondare il colpo. Gli azzurri si tengono stretti Zielinski ed Allan, che però restano obiettivi proprio dei nerazzurri. Ecco che se le cose dovessero protrarsi, non sarebbe affatto da escludere uno scambio. Conte apprezza parecchio i due centrocampisti azzurri, al Napoli continua a piacere Sensi. Questo quanto riportato da cm.it.