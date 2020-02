Calciomercato Inter, il Real è pronto a pagare la clausola di Lautaro

La notizia arriva dall’Argentina: il bomber dell’Inter è finito nel mirino del Real Madrid, che sarebbe addirittura disposto a riempire di soldi Marotta pur di averlo.

Calcio mercato Inter, pericolo Real per Lautaro

La fonte è più che autorevole (TyC Sports) ragion per cui bisogna prestare orecchio alle ultime che arrivano dall’altro lato dell’oceano. Per i media argentini in estate si scatenerà una vera e propria bagarre per El Toro, con il Barcellona da mesi ormai sulle sue tracce ma con il Real Madrid che sarebbe addirittura disposto a pagara la clausola di 111 milioni di euro che permetterebbe a Lautaro Martinez di liberarsi dal suo impegno coi nerazzurri.

Sarebbe pronto anche un contratto faraonico per il bomber, che segnerebbe già un record qualora si trasferisse a Madrid a queste cifre: mai infatti un giocatore argentino è stato pagato così tanto. Zidane lo reputa infatti la spalla perfetto per Benzema ed al tempo stesso un possibile erede, visto l’avanzare dell’età del francese.

Mercato Inter, le ultime sul rinnovo di Lautaro

Intanto la Beneamata porta avanti con calma le trattativa con il suo entourage per evitare addii inconsulti, o di rimetterci troppo in termini economici, con un rinnovo contrattuale. Attualmente l’attaccante guadagna 2,2 milioni di euro a stagione e l’intenzione è quella di aumentare in modo cospicuo tale cifra, superando i 4 milioni netti a stagione. Se ne discuterà nei prossimi mesi: ad Appiano Gentile regna comunque un certo ottimismo.