Notizie Milan, Allegri o Rangnick in panchina

Ultime Milan, a fine stagione cambio in panchina: in arrivo uno tra Allegri e Rangnick. I rossoneri pensano in grande.

Nonostante il Milan di Stefano Pioli stia lottando in campo per cercare di risollevarsi dalla batosta del Derby e per inseguire i suoi obiettivi stagionali, la dirigenza comincia ad interrogarsi sul futuro prossimo del club.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, mancano tre mesi alla fine della stagione e bisogna farsi trovare pronti in estate per riportare il Milan nell’Europa dei grandi.

La prima questione da risolvere è ovviamente legata all’allenatore del Milan. Stefano Pioli sta facendo bene in questa fase di stagione, ma la sua conferma non è scontata.

Questa, come quella di Gattuso lo scorso anno, dipenderà soprattutto dall’accesso alla prossima Champions League.

Se il tecnico italiano non dovesse raggiungere il 4o posto, difficilmente resterà sulla panchina del club rossonero.

Ultime Milan: dirigenza spaccata

Per questo il Milan potrebbe prendere due strade diverse. Da un lato Ivan Gazidis, intoccabile amministratore delegato designato dalla famiglia Singer che è a capo del fondo Elliott, che da mesi corteggia Ralf Rangnick. Dall’altra Boban e Maldini che hanno messo un nome in cima alla lista dei loro desideri: Massimiliano Allegri. Il tecnkco già rifiutato più volte per motivi familiari offerte dall’estero, la sua priorità sarebbe quella di allenare in Italia, ma con un grande progetto.