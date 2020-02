Calciomercato Napoli: Younes può ancora finire in Russia

Ultimissime calcio Napoli Younes | Amin Younes, attaccante del Napoli, è pronto alla cessione. Dopo aver rifiutato qualsiasi offerta in Serie A negli ultimi giorni di mercato, il calciatore ora sembra deciso a dire addio al Napoli. Sampdoria, Genoa e Torino si sono beccati il no per tutta l’ultima settimana di mercato dal calciatore tedesco. Il ds Giuntoli è rimasto perplesso dal calciatore per aver rifiutato club di A che gli avrebbero permesso di giocare e non stare troppo lontano da Napoli. Intanto, ora, come riportato da Sky Sport l’attaccante azzurro è ancora sul mercato e potrebbe finire in Russia, dove il calciomercato è ancora aperto, ma non per molto.

Ultime Napoli: Younes può finire fuori lista

L’ex Ajax con l’arrivo di Rino Gattuso ha trovato ancora meno spazio di quanto ne aveva trovato precedentemente con Ancelotti. Quasi nullo il minutaggio del calciatore che non è mai stato un perno fondamentale nel progetto. Per Amin Younes sarebbe ancora possibile un trasferimento in Russia. Il calciatore tedesco è ai margini e andrà via a titolo definitivo soltanto per una cifra importante. Visti i contratti in scadenza di Callejon e Mertens, Giuntoli non vuole privarsi del calciatore per restare totalmente scoperto la prossima stagione, a meno di offerte irrinunciabili. Il mercato in Russia chiuderà il 21 febbraio, su Younes si è fatto vivo il Krasnodar che dovrà mettere 10 milioni di euro per strappare il sì del Napoli.