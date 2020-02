Coppa Italia, Inter-Napoli: De Vrij tocca di mano, tutto regolare per il VAR | Il Napoli ha reclamato un calcio di rigore all’ultimo minuto della gara di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter. L’azione incriminata vede il tocco di mano di Stefan De Vrij dopo la parata di Daniele Padelli sul tiro di Piotr Zielinski. L’arbitro Calvarese ha aspettato il check del VAR dopo che aveva fatto continuare l’azione. Doveri, arbitro addetto alla moviola di questa sera, ha confermato la scelta del direttore di gara. De Vrij correva all’indietro e con lo sguardo non fisso verso il pallone. Il tocco di mano c’è comunque stato ma non c’è stato il penalty per la squadra di Gattuso.