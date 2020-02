Calciomercato Juventus, Guardiola apre all’addio al City | Giorni intensi e complicati per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Dopo un’intera estate in cui è circolato il nome di Pep Guardiola sulla panchina bianconera, torna in auge il profilo del tecnico catalano in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Guardiola fa sognare i tifosi bianconeri

Dopo la sconfitta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, Maurizio Sarri si è incontrato a cena con Agnelli e Paratici per ridiscutere del futuro. La dirigenza ha confermato la fiducia al tecnico toscano ma chiede miglioramenti dal punto di vista del gioco e dei risultati. Intanto, però, si guarda intorno e continua a sondare il terreno per Pep Guardiola, vero e proprio sogno nel cassetto di Andrea Agnelli. L’attuale allenatore del Manchester City, stando a quanto riporta tribalfootball.com, ha ammesso che potrebbe dire addio ai Cityzens a fine anno.

Guardiola: “Potrei essere licenziato”

Sul portale inglese, si legge che l’allenatore abbia già messo in conto un possibile addio, dovuto ad un licenziamento da parte della dirigenza qatariota.

“Se non dovessimo vincere con il Real Madrid immagino la mia dirigenza che mi venga a dire ‘Non va bene, vogliamo la Champions League, ti licenziamo’“.

Pep Guardiola, dunque, lega il suo futuro al Manchester City ai risultati che otterrà in Champions League, obiettivo numero uno del club. La Premier League è già ampiamente compromessa dati i 22 punti di distanza dal Liverpool di Jurgen Klopp.