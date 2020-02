Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona: all-in in estate

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez obiettivo del Barcellona | Il Barcellona cerca un attaccante centrale per iniziare un nuovo ciclo. L’infortunio di Luis Suarez e l’età dell’uruguaiano, uniti ai continui infortuni di Dembele, hanno portato la dirigenza blaugrana a pensare a nuovi innesti in fase di calciomercato. L’obiettivo numero uno è Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che sta convincendo sempre più la dirigenza del Barcellona.

Calciomercato Inter, Lautaro osservato dal Barcellona

Già Eric Abidal, team manager del Barcellona, giorni fa ha annunciato il reale interesse per il centravanti argentino. Attualmente il contratto di Lautaro Martinez con l’Inter prevede una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, valida per due settimane di luglio. Per questo motivo l’Inter sta cercando di rinnovare il contratto del numero 10 nerazzurro, mirando ad alzare la cifra della clausola rescissoria. Intanto il club catalano non resta a guardare e sa che dovrà affondare il colpo in modo decisivo per arrivare a Lautaro.

Barcellona in affanno, arriva una punta low cost

Stando a quanto si legge su Sportmediaset, il Barcellona è in netta emergenza per l’infortunio occorso a Dembele che, dopo l’operazione, dovrà stare fermo per almeno sei mesi. Le squadre della Liga godono di una deroga particolare che permette di operare anche a mercato chiuso in caso di infortuni superiori a 5 mesi, ed ecco che il Barcellona sta cercando di prendere un attaccante a parametro zero. I nomi sul taccuino dei dirgenti sono quelli di Willian José della Real Sociedad, Ángel del Getafe e Lucas Pérez dell’Alavéz.