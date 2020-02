Calciomercato Chelsea, colpo Ziyech: 45 milioni all’Ajax. Piaceva al Napoli

Calciomercato Chelsea, colpo Ziyech per l’estate: accordo verbale

Calcio mercato Chelsea Ziyech | Hakim Ziyech al Chelsea, salvo sorprese il calciatore marocchino giocherà con la maglia dei Blues la prossima stagione. Accordo verbale raggiunto tra Ajax e Chelsea nella giornata di oggi per la chiusura del trasferimento in Inghilterra di Hakim Ziyech: affar da circa 45 milioni di euro. Terminerà quest’estate il blocco del mercato del club londinese e subito si inizia a progettare il futuro. Acquisto fortemente voluto da mister Frank Lampard. L’esterno d’attacco ha un contratto in scadenza nel 2022 con il club olandese, in questa stagione ha messo a segno 8 gol e 21 assist. La scorsa estate molti club italiani avevano messo gli occhi sul giocatore dell’Ajax, tra cui anche il Napoli di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli: sfuma Ziyech, andrà al Chelsea

Come riportato da ‘De Telegraaf’, il Chelsea avrebbe raggiunto nelle ultime ore l’accordo con l’Ajax per circa 45 milioni di euro. Decisiva la volontà anche del calciatore pronto a confrontarsi nel mondo della Premier League. Ziyech ha giocato nei gironi di Champions proprio contro il Chelsea è si è reso protagonista a Londra con tre assist nel match spettacolare terminato 4-4. In passato era stato accostato anche al Bayern Monaco che ha fatto un tentativo senza risultati per portarlo in Bundesliga. Ora si attende l’ufficilità dai due club, intanto il calciatore è fuori da metà gennaio per un problema al polpaccio.