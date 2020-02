Ultime Milan, Theo Hernandez sui social con i tifosi

Milan news Theo Hernandez | E’ impressionante l’impatto avuto da Theo Hernandez nel campionato italiano. Sei gol e due assist stagionali tra Serie A e Coppa Italia. E’ Theo la vera sorpresa del Milan. Arrivato dal Real Madrid per 20 milioni, voluto fortemente da Maldini, il calciatore si è reso protagonista da subito per la prima parte di stagione. Già i migliori club d’Europa sono sulle sue tracce. A Theo Hernandez ha pensato anche l’Inter nelle passate settimane. Il club nerazzurro ha pensato a un possibile scambio con Nainggolan in vista della prossima stagione. Intanto il calciatore ha risposto sui social ad alcune domande dei tifosi.

Ultime Milan, le parole di Theo Hernandez

“Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio”. E’ questa la risposta che Theo Hernandez su twitter a un utente che gli chiedeva se fosse meglio giocare in una squadra più ricca ma avendo meno spazio in campo.

Altre le domande dei tifosi, come quella sul possibile ritorno alla vetta del Milan in Europa: “Indubbiamente penso che il Milan possa tornare. Questa maglia richiede sempre massima serietà e determinazione. Il Milan è un club enorme fin da quando sono nato. I suoi colori ti fanno innamorare. Paragone con Maldini? Nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è lo specchio dove guardare, correre sulla sua stessa erba mi dà le motivazioni giuste per fare sempre del mio meglio”.