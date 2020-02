Notizie Verona, Kumbulla fa gola a tutti

Calciomercato Hellas Verona | Il difensore del Verona Kumbulla ora piace a mezza Europa. Sul difensore c’è soprattutto la Lazio che in estate proverà l’assalto al centrale classe 2000 albanese. L’obiettivo principale per la prossima estate che risponde al difensore albanese Marash Kumbulla. Il talento albanese ha disputato una stagione incredibile con la maglia dell’Hellas, catalizzando le attenzioni di tanti top club d’Europa. Sul nazionale albanese, di fatti, la lista delle pretendenti diventa sempre più lunga.

Gianni Vitali, agente del calciatore, ha parlato del futuro rilasciando una breve dichiarazione a cittaceleste: “Sì, direi che su Marash c’è davvero la fila”.

Lazio, Napoli, Fiorentina, Inter e Juventus, per quanto riguarda l’Italia. In Europa, invece, interessa molto alla Bundesliga, come anche riportato in Germania dalla Bild.

Ultime Hellas Verona: ecco chi vuole il calciatore

Il calciatore piace a Bayern Monaco, Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund. Una concorrenza che fa paura, ma la Lazio e Tare non sembrano mollare la presa. Al ds piace moltissimo il calciatore e nelle ultime settimane l’entourage del difensore ha incontrato la dirigenza biancoceleste all’Olimpico per provare a bloccarlo subito. L’ultima parola spetterà a Kumbulla. Marash vuole giocare da titolare e per questo il ragazzo a gennaio non ha detto “sì” al Napoli di De Laurentiis nonostante l’intesa con l’Hellas Verona.