Notizie Napoli, Gattuso via a fine stagione

Ultime Napoli, Gattuso non convince Giuntoli e De Laurentiis. L’allenatore calabrese, come riportato da calciomercato.it, potrebbe non restare sulla panchina degli azzurri il prossimo anno.

Dopo la sconfitta contro il Lecce in campionato, che ha ricacciato gli azzurri a quota -12 dall’Atalanta, il rinnovo del contratto del tecnico si allontana.

L’allenatore, infatti, ha un accordo con gli azzurri fino al termine del campionato. Poi, come previsto dal contratto, potrebbe attivarsi una clausola sulla riconferma ma solo in caso di raggiungimento del 4o posto in campionato e quindi di qualificazione alla Champions League.

Tuttavia la distanza con l’Atalanta sembra oggi incolmabile per i partenopei. Per questo motivo a fine stagione toccherà a De Laurentiis decidere se confermare in panchina Gattuso o meno.

Ultime Napoli: spazio a Juric

Tuttavia l’intenzione della società azzurra sarebbe quella di portare a Napoli il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric. Il 6o posto in campionato della squadra scaligera, infatti, ha messo in luce le qualità dell’allenatore ex Crotone. Per questo motivo De Laurentiis vorrebbe rifondare la squadra partendo proprio da un tecnico emergente come l’ex centrocampista del Genoa. Intanto l’allenatore azzurro Gattuso prepara la gara di Coppa Italia contro l’Inter. Una partita da non sbagliare per l’allenatore che sente ora il fiato sul collo di tutta la piazza.