Inter, Conte cambia il derby con un discorso | Due facce diverse nei due tempi della gara di San Siro contro il Milan. Questo si è visto dell’Inter di Antonio Conte domenica sera. Un primo tempo sottotono, con poca aggressività e incisività e soprattutto con due gol di svantaggio. La ripresa perfetta, con pochissime sbavature, la concentrazione giusta e quattro gol che hanno ribaltato risultato e classifica. Le parole di Antonio Conte durante l’intervallo hanno cambiato la testa dei calciatori nerazzurri.

Conte, ironia e carica all’intervallo per l’Inter

La Gazzetta dello Sport svela il discorso dell’allenatore pugliese nello spogliatoio dell’Inter a fine primo tempo. Non è stato aggressivo, ha parlato inizialmente con ironia ai suoi. Ha chiesto se volessero continuare a giocare in quel modo e di contare bene quanti altri gol avrebbero subito. Poi ha ricordato la classifica e l’enorme distacco che divideva le due squadre: 19 punti. Perciò ha parlato la differenza delle due squadre, sminuendo la forza del Milan, convincendo i suoi calciatori della propria qualità. E’ durato 900 secondi il faccia a faccia decisivo.

Inter, com’è cambiata nel secondo tempo

L’Inter, dunque, è rientrata in campo con un altro spirito e con una nuova verve. Non voleva perdere la gara e ci è riuscita, anche grazie al calo di rendimento del Milan. Il centrocampo ha iniziato a correre e a creare pericolo in attacco: Vecino si è avvicinato spesso a Lukaku, cercando di creare pericolo. Il sinistro di Brozovic, “spaesato” nel primo tempo, ha avviato la rimonta. Il croato, poi, ha iniziato a giocare come sa: ha vinto tutti i contrasti e migliorato la qualità dei passaggi. Alla fine l’Inter ha ribaltato la partita e si è dimostrata più forte dell’avversario: come aveva detto Antonio Conte.