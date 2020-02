Calciomercato Juventus, Sarri prepara il terreno a Guardiola | La Juventus sta faticando a trovare la quadra del cerchio in questo momento della stagione. I risultati arrivati nelle ultime settimane non convincono del tutto la dirigenza che si vede in piena lotta per il titolo e con un trofeo già perso: la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Il nome che più di tutti è sotto accusa è quello di Maurizio Sarri. L’allenatore potrebbe, dunque, non sedere più sulla panchina bianconera già a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Guardiola il nome per la panchina

Il sogno, da tempo, della dirigenza bianconera è quello di Pep Guardiola. In estate si era optato per Maurizio Sarri proprio per “preparare il terreno” all’allenatore spagnolo, vista la similitudine delle due filosofie di gioco. Stando a quanto si legge su calciomercato.it, il futuro del tecnico ex Napoli dipenderà dai trofei che riuscirà a vincere a fine stagione ma sembra già segnato.

Guardiola, stagione altalenante al Manchester City: Juve alla finestra

La scorsa estate non c’era stato modo di convincere Pep Guardiola ad abbandonare la Premier League per tornare in Italia. L’allenatore spagnolo era convinto di poter vincere tutto con il Manchester City ma verosimilmente non sarà così. I 22 punti che lo separano dal Liverpool, capolista in Premier, hanno già abbondantemente eliminato il sogno Triplete e reso infelici i tifosi Cityzens. Si punterà tutto sulla vittoria della Champions League che se non dovesse arrivare potrebbe anche portare all’addio di Guardiola. A quel punto la Juventus avrebbe la strada spianata.