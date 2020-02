Juventus: mini-crisi Sarri, c’è chi spinge per il ritorno di Allegri

Notizie Juventus: esonero per Sarri? c’è chi spinge per il ritorno di Allegri

Ultime Juventus, Sarri in crisi? I bianconeri potrebbero richiamare Max Allegri in panchina magari a fine anno? Paratici ha sbagliato il mercato?

Sono queste le domande che la Juventus comincia a porsi come riportato da La Repubblica. La seconda sconfitta consecutiva fuori casa dei bianconeri ha permesso al ‘Inter l’aggancio in vetta alla classifica. Un risultato pesante quello di Verona per una squadra abituata a vincere, sempre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il processo ai bianconeri viene istruito molto prima rispetto agli avversari, perché è la Juventus, e perché viene da otto scudetti consecutivi. Però i tre obbiettivi stagionali più importanti (la Supercoppa, perduta, è quarta con distacco) sono ancora raggiungibili. Le differenze tra Sarri e Allegri – tre sconfitte contro zero, nove punti in meno – potrebbero non significare nulla.

A fine anno non ci sarebbe se Sarri vincesse uno tra scudetto e Champions. Più che un processo, questa è l’analisi di una situazione che comporta alcune mancanze e una preoccupazione: con il crollo di Verona, il bonus sconfitte è di fatto esaurito.

Il vero problema è che “il gioco di Sarri che non c’è ancora”. Mai sentito, dalle parti della Continassa, qualcosa tipo: “Giocare bene è l’unica cosa che conta”. Resiste un altro credo.

Notizie Juve: mancano gli stimoli?

Più che il gioco, a preoccupare in casa juventina sono appunto gli stimoli. Anzi, la loro assenza. In effetti anche a Verona, Ronaldo a parte, si è visto come tutti interpretino le partite come se, da un momento all’altro, dovessero stravincere, anche senza aggredire gli avversari e questo sta diventando un problema.