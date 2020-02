Notizie Fiorentina, Prandelli: “Mai no alla chiamata della Viola”

Cesare Prandelli, ex allenatore della Nazionale e della Fiorentina, ha svelato un retroscena di mercato che lo voleva sulla panchina viola.

Ultime Fiorentina, le parole di Prandelli

Il mister è intervenuto durante la trasmissione “La Politica nel Pallone“, toccando argomenti di attualità ma anche i tempi meno recenti, più precisamente ad una situazione risalente a 2 mesi. Come vi avevamo già riportato, la scelta sul sostituto di Montella era alla fine circoscritta al suo nome e a quello di Beppe Iachini, con quest’ultimo alla fine a prevalere. Ecco la versone del tecnico bresciano: “Sono talmente legato a Firenze che mai avrei potuto dire no alla Fiorentina. Rispetto Iachini e gli auguro il meglio possibile. Il mio futuro? Non c’è fretta e non mi propongo, non l’ho mai fatto“. Una scelta quindi che è stata presa tutta dal club, che da allora ha raccolto 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 8 partite con il mister picentino.

Ultimissime viola, Prandelli su Commisso

Il mister poi racconta il suo punto di vista sull’avvento della nuova proprietà: “Ha dato entusiamo di nuovo all’ambiente, i tifosi sono entusiasti, ora devono lavorare per il futuro e costruire una squadra all’altezza della piazza. Era un anno di transizione, poteva anche esserlo per Montella. Quest’anno è difficile , dovranno riprogrammare e cercare di restare in una posizione di classifica più alta possibile“.