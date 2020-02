Notizie AS Roma, tagli senza Champions: le ultime

Ultime Roma, clamorosa indiscrezione sui giallorossi. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo un anno passato senza Champions League, la seconda mancata qualificazione sarebbe un disastro per le casse giallorosse.

Lo sa bene anche Dan Friedkin, che aspetta l’esito della due diligence legale per passare alla fase finale dell’acquisizione del club.

I risultai di questo inizio di anno hanno creato allarme anche negli Stati Uniti. Più in casa Pallotta che Friedkin, in realtà. E’ il venditore il primo a temere che la plusvalenza sulla cessione della Roma possa scendere, dopo la valutazione sull’equo prezzo che stanno facendo gli avvocati e gli advisor.

Se la Roma non scavalcasse l’Atalanta, che sabato affronterà a Bergamo con tre punti di svantaggio, sarebbe un mini-tracollo economico.

Ultime Roma: chi andrebbe via

Con o senza Friedkin, sarà ridimensionamento: i giallorossi dovranno adeguarsi tagliando in maniera visibile il monte ingaggi: pensate, il solo Dzeko dopo il sospirato rinnovo di Ferragosto guadagna 7,5 milioni netti più i bonus, quindi alla società costa quasi 20 milioni lordi. Ingaggi del genere non sarebbero più sostenibili e si potrebbe esser costretti a rinunciare a Zaniolo e Pellegrini. E così anche un giocatore come Smalling, che rimarrebbe volentieri a Trigoria dopo l’anno in prestito, potrebbe diventare troppo caro. Ancora ottima, invece, la posizione di Fonseca non ritenuto per ora responsabile dei risultati negativi di questo inizio di 2020.