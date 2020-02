Calciomercato Napoli, rinnovo Zielinski: clausola da 80 milioni

Calciomercato Napoli, rinnovo Zielinski: entro marzo la firma

Ultimissime calcio Napoli Zielinski | Il Napoli tratta il rinnovo di Piotr Zielinski da diversi mesi ormai. Cristiano Giuntoli ha iniziato a gennaio la rivoluzione in casa Napoli che sarà poi completata in estate. Tanti calciatori tra entrata e uscita. Da capire anche quelli che saranno confermati dalla società e dal prossimo progetto tecnico. A fine anno il Napoli in base al piazzamento in classifica tra Champions ed Europa League capirà se affidare la rosa nelle mani di Gattuso o un altro allenatore. Intanto, tra i tanti calciatori in scadenza tra il 2021 e 2022 c’è anche il centrocampista polacco Piotr Zielinski. La società avrebbe intensificato i rapporti in questi ultimi mesi e il calciatore sembra ad un passo dal rinnovo fino al 2025. Passi in avanti significativi per il prolungamento del contratto, la fumata bianca può arrivare entro marzo. A riportarlo è Rai mercato.

Mercato Napoli: Zielinski rinnova, clausola da 80 milioni

Restano solo i dettagli da sistemare per dar poi l’annuncio ufficiale post firma sul contratto. Entro marzo il club azzurro conta di annunciare i rinnovi, partendo da quello di Piotr Zielinski. Imposta una clausola rescissoria intorno agli ottanta milioni di euro ed un ingaggio di tre milioni di euro per cinque stagioni più bonus. Con Gattuso Piotr è tornato al centro del progetto mettendo in campo prestazioni importanti.