Ultime SPAL, Semplici esonerato: Di Biagio il sostituto

Ultime SPAL: esonero per Semplici

Ultime SPAL Semplici | Ennesima sconfitta per la SPAL, ed ennesima prestazione incolore per una classifica sempre più disastrosa. Semplici non è riuscito a dare la giusta scossa ai suoi giocatori, e in pomeriggio la società estense ha optato per l’esonero. Troppo pesanti le sconfitte, con un tecnico che fin qui era riuscito a totalizzare pochissimo punti, specie in casa, dove gli scorsi anni sembrava di giocare in un fortino.

Il patron Colombarini aveva già dato degli indizi importanti nel pomeriggio, e pare che nell’ultima ora siano arrivate ulteriori notizie da Sky Sport. I contatti con il sostituto erano già stati presi, e adesso il nome è finalmente uscito fuori: Gigi di Biagio, ex allenatore della Nazionale Under 21, ed attualmente senza panchina.

Ultimissime SPAL: si lavora per Di Biagio

L’avventura di Semplici sulla panchina della SPAL finisce oggi, dopo un’altra disfatta, questa decisiva per 2-1 in casa contro il Sassuolo. La società estense ha preso contatti con di Biagio, e la sensazione è che già in serata possa essere chiusa la trattativa. L’ex Nazionale arriva da un’esperienza non brillante alla guida dell’Under 21. Per ora è tutto in stallo, da qui a breve potrebbero esserci ulteriori notizie dalla nostra redazione.