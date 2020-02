Napoli-Lecce 0-1, gol di Lapadula (HIGHLIGHTS VIDEO)

Gianluca Lapadula sblocca il risultato di Napoli–Lecce: gli azzurri hanno controllato la gara per tutto il primo tempo, ma gli ospiti passano al primo tiro in porta.

Gol Lapadula, Napoli-Lecce 0-1 (VIDEO)

Qualche timida protesta da parte degli azzurri per fuorigioco, ma il gol è regolare. C’è Nikola Maksimovic infatti che tiene in campo il bomber peruviano al momento di ribattera in rete la respinta corta di Ospina sul tiro di Falco. Tutto facile per l’attaccante, al contrario di quanto accade per gli uomini di Gattuso, che creano tantissimo ma non concretizzano e si ritrovano sotto nel punteggio.