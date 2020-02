Genoa-Cagliari, Pandev decide il primo tempo | Al Marassi termina 1-0 il match tra Genoa e Cagliari grazie alla rete fortunosa di Goran Pandev. Il macedone ha siglato il sesto gol in campionato con un pizzico di fortuna. La partita si è sbloccata al minuto 43 con un tiro-cross dell’attaccante ex Inter che non ha trovato alcuna deviazione in area di rigore, con il pallone finito, poi, alle spalle di Cragno.