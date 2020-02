Brescia-Udinese: gli highlights del match – VIDEO

Brescia-Udinese, gli highlights dl match

Partita molto importante al Rigamonti, dove oggi si affrontano Brescia e Udinese. I padroni di casa partono forte, tentando subito di partire in vantaggio con qualche azione importante. I friulani però riescono a difendersi, il match è molto equilibrato per tutta la prima frazione. Nel secondo tempo la partita si accende, e nei minuti finali, all’81’ ci pensa Bisoli a siglare il vantaggio. L’1-0 non dura tantissimo, anche perchè più tardi arriverà il pareggio si De Paul. L’argentino segna una rete pesantissima, il risultato finale è di 1-1. CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH