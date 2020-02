Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: ci sono Verdi e Gabbiadini

Tweet on Twitter

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Torino–Sampdoria: diamo un’occhiata alle scelte di Longo e Ranieri.

Le formazion di Torino e Sampdoria

C’era grande curiosità di vedere come sarebbero scesi in campo i granata dopo l’addio di Mazzarri: il nuovo allenatore conferma la difesa a 3 ma punta anche su trequartisti a sostegno della punta Belotti come Verdi e Berenguer. Nella Sampdoria c’è Gabbiadini di spalla a Quagliarella, con Thorsby, Ramirez, Linetty ed Ekdal a comporre il reparto di centrocampo

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Belotti, Verdi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.