Notizie Lazio: infortunio Lulic, le condizioni

Ultime Lazio, tegola Lulic per i biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la Lazio arriva un sospiro di sollievo per Caicedo, ma si è fermato Lulic. Il capitano della Lazio ieri mattina è spuntato in Paideia, ed è stato sottoposto a controlli strumentali.

Il centrocampista lamenta dolore ad un piede, che è arrivato dopo un pestone subito contro il Verona.

Lulic è in forte dubbio per Parma, si trascina varie contusioni, è sofferente anche ad una caviglia. Inzaghi non ha lavorato con lui ieri, lo rivaluterà oggi. In ogni caso al suo posto è pronto Jony, sperimentato nelle prove tattiche accanto a Luis Alberto. Potrebbe partire lui dall’inizio con Lazzari a destra, Parolo a centrocampo (nel ruolo di Milinkovic che è squalificato) e Leiva in regia. Lo staff tecnico deve far fronte alla doppia assenza del centrocampista e del difensore Radu.

La Lazio è reduce da una settimana molto complicata, si fanno i conti con problemi di ogni tipo, iniziano a sommarsi fastidi muscolari ed assenze per motivi disciplinari. La Lazio, inoltre, ha diversi calciatori in affanno e acciaccati.

Ultime Lazio: problemi anche in attacco

Con Caicedo non al meglio ma costretto al sacrificio, Inzaghi non messo fretta a Correa dopo averlo recuperato per il Napoli (in Coppa Italia) e per il derby. Il Tucu ha accusato nuovi fastidi al polpaccio infortunato ad inizio gennaio, l’allenatore si è accorto di nuovi rischi e gli ha fatto saltare Spal e Verona, conta di potarlo in panchina domani. Lo stesso è stato fatto con Cataldi, dopo lo stiramento ad un polpaccio rimediato a metà gennaio. Affaticato anche Immobile che si è riposato in questi giorni.