Calciomercato Napoli: sogno Cavani, rifiutato il Barcellona e saltato l’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli, Cavani ha rifiutato il Barcellona

Calcio mercato Napoli Cavani | Edinson Cavani, attaccante del PSG, lascerà il club al termine della stagione a costo zero. Un grande affare per chi andrà ad acquistare l’attaccante uruguaiano. Intanto, dopo il trasferimento saltato con l’Atletico Madrid, spunta un retroscena legato al Barcellona. Il club catalano, visto l’infortunio di Suarez, ha provato l’acquisto a gennaio di Cavani, ma il calciatore ha rifiutato.

Ultime Napoli: Cavani via a zero, salta l’affare con l’Atletico Madrid

A giugno, quindi, Cavani si troverà una nuova sistemazione. Saltato l’affare con l’Atletico Madrid, con il presidente Enrique Cerezo che ha attaccato il calciatore e il proprio staff:

“E’ una vergogna il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati”.

Intanto, il Napoli sogna. Cavani è ancora senza squadra e più volte nel corso di questi anni si è parlato di un clamoroso ritorno in azzurro per lui. A confermarlo è stato proprio il suo fratello-agente ai nostri microfoni di calciomercato24.com nelle scorse settimane:

“Edi può giocare ad alti livelli ancora per tanti anni, non esistono altri attaccanti forti come il Matador (ride, ndr.). Quando poi lo si può acquistare gratis… L’Atletico Madrid lo vuole a tutti i costi, sta facendo di tutto per prenderlo. Ritorno al Napoli? Nulla è impossibile, il calciomercato ha tante strade”.