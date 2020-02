Calciomercato Lazio, Immobile il più richiesto: fissato il prezzo monstre

Calciomercato Lazio: Immobile, Lotito fissa il prezzo

Calcio Mercato Lazio Immobile | Una stagione davvero straordinaria per la Lazio, terza in classifica solitaria, e autrice di prestazioni e risultati quasi strabilianti. Inzaghi può senza dubbio essere soddisfatto di ogni suo giocatore, ma in particolare di uno: Ciro Immobile. Uno stato di assoluta grazia per il bomber biancoceleste, a quota 25 gol in campionato, e in scia diretta per infrangere il record di gol in Serie A detenuto da Gonzalo Higuain.

Ciro è diventato una certezza, e da che era considerato un giocatore “normale”, adesso è diventato uno dei giocatori più richiesti in assoluto in Europa. La Lazio se lo tiene stretto, e Lotito soprattutto è sempre più intenzionato a blindarlo. Una valutazione molto alta quella fissata dal patron: ben 80 milioni di euro, così come riportato da La Gazzetta.

Immobile: da Re di Serie A a possibile uomo mercato

Immobile va a caccia del record di gol, e intanto continua ad essere un vero e propria deus ex machina per la Lazio. L’attaccante con ogni probabilità sarà chiamato ad essere protagonista anche all’Europeo, e sarà proprio allora che molte squadre potrebbero metterlo ancora una volta nel mirino. Qualche settimana fa si è parlato addirittura di Barcellona, ecco quanto appreso dalla nostra redazione.