Calciomercato Inter, Vidal primo obiettivo | La prossima finestra di calciomercato dell’Inter ripartirà con lo stesso nome con cui si è chiusa l’ultima: Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è un pallino fisso di Antonio Conte che lo vedrebbe centrale nel suo modo di sviluppare il gioco e vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione. Già a gennaio sembrava ad un passo per lo scarso impiego nel Barcellona. L’arrivo di Setien ha, però, mischiato le carte in tavola e il centrocampista ha scelto di restare in blaugrana per giocarsi le sue chance.

Calciomercato Inter, Vidal a giugno: Zamorano è certo

L’Inter potrebbe essere ancora più cilena nella prossima stagione. Alexis Sanchez, in caso di permanenza, potrebbe accogliere un connazionale e ampliare la famiglia sudamericana nella squadra di Antonio Conte. Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, anch’egli cileno, ha parlato del possibile arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro ai microfoni di Radio Cooperativa.

“Molto probabilmente l’anno prossimo Sanchez giocherà con un altro cileno che vestirà la maglia dell’Inter. Su questo ho anche informazioni privilegiate, sicure. Sono ottimista di poter vedere due cileni in nerazzurro nella stessa stagione. Gli interisti sarebbero molto felici di vedere Vidal all’Inter e tutti noi sappiamo quanto sia importante per Antonio Conte avere quel tipo di centrocampista”.

La stagione di Vidal al Barcellona

Non sta vivendo la sua miglior stagione Arturo Vidal. Soprattutto dal punto di vista del minutaggio. La concorrenza spietata nel Barcellona ha marginato un po’ il centrocampista cileno, sempre al centro dei progetti delle squadre in cui ha militato. Nonostante questo, però, i numeri sono di altissimo livello. Ha disputato 25 gare e ha messo a segno 5 gol, fornendo anche 2 assist vincenti ai compagni in tutte le competizioni disputate quest’anno dai blaugrana.