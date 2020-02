Calciomercato Inter, Icardi torna a Milano | Il futuro di Mauro Icardi potrebbe non essere più a Parigi nonostante la stagione stia andando benissimo dal punto di vista dello score personale. Il bomber argentino farà ritorno a Milano e poi dovrà cercare un nuovo club perché il PSG ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Icardi torna: il PSG non lo riscatta

Stando a quanto riporta Sportmediaset, l’attaccante argentino non ha convinto lo spogliatoio del PSG. I rapporti con i compagni di reparto, da Neymar a Kylian Mbappé non sono idilliaci ed ecco che nonostante i gol le strade di Icardi e del PSG si separeranno. Tuchel sceglie l’integrità e la compattezza della squadra prima della qualità in campo e per questo Mauro Icardi non sarà riscattato.

Per l’Inter sarà quasi impossibile trattenerlo visto l’ottimo rendimento di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La cessione di Mauro Icardi dovrà garantire anche entrate importanti entrate per finanziare la prossima finestra di calciomercato. Certamente non sarà difficile trovare squadre interessate all’asso argentino ma le richieste esose dell’Inter potrebbero essere viste come un ostacolo. In Italia piace alla Juventus che sarebbe pronta ad affiancarlo a Cristiano Ronaldo, sacrificando uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

I numeri di Icardi con il PSG

La stagione francese di Mauro Icardi sta procedendo su livelli altissimi. Anche in Francia non ha disatteso le aspettative da goleador. L’ex Inter ha disputato 26 partite, mettendo a segno 18 gol. Inoltre ha fornito anche 5 assist vincenti ai suoi compagni.