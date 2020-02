Roma-Bologna 2-3: gli highlights | La Roma continua a sbandare e perde in casa contro un ottimo Bologna. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Paulo Fonseca che dopo la brutta prestazione al Mapei Stadium contro il Sassuolo, perde in casa contro un’altra emiliana offrendo una prestazione molto poco brillante. Subito in vantaggio la squadra di Mihajlovic con Riccardo Orsolini. Poi il pareggio della Roma con uno sfortunato autogol di Stefano Denswil che poi si rende protagonista di un pregevole assist per Musa Barrow, che riporta in vantaggio gli ospiti. L’attaccante proveniente dall’Atalanta, nella ripresa mette k.o. la Roma con un’azione personale spettacolare e con il conseguente gol dell’1-3. Al 72′ accorcia le distanze Henrix Mkhitaryan che torna al gol dopo un lungo periodo di stop. Peggiora la situazione Bryan Cristante che al minuto 81 si fa espellere per un brutto fallo con piede a martello. Finisce 2-3.