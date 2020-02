Calciomercato Napoli, Mateta poteva essere azzurro | Jean-Philippe Mateta piaceva e piace, non poco, al Napoli di Giuntoli e De Laurentiis. Il gigante attaccante francese, classe ’97 che sta incantando in Bundesliga con il Mainz è stato seguito a lungo dal Napoli che ha provato l’assalto per portarlo immediatamente al San Paolo ed evitare aste estive. Gli azzurri hanno, poi, dovuto desistere per le esose richieste del club tedesco.

Calciomercato Napoli, Mateta in azzurro? Arriva la conferma dell’intermediario

Intercettato dai microfoni di TMW, George Gardi, intermediario di alcune trattative tra la Germania e l’Italia, ha confermato l’interesse concreto del Napoli per Mateta.

“E’ riduttivo parlare di sorpresa per un attaccante titolare dell’Under 21 della Francia. L’anno scorso si è contraddistinto in Bundesliga come un finalizzatore freddo e spietato, pur giocando in una squadra non di prima fascia. Si è sempre messo in gioco, anche nelle serie minori. Era arrivato al Lione e poteva adagiarsi ma ha preferito andar via e fare la gavetta. E’ andato lontano dalla Francia e si è confermato a suon di gol. Nazionale maggiore? Ora è tornato da un delicato infortunio e per fortuna si è ripreso benissimo. Se torna a segnare come sa e se torna a pieno ritmo, è normale che arriverà la chiamata della Francia. Napoli? Poteva essere la sua nuova destinazione, vedremo cosa succederà in futuro”.

Mateta, i numeri stagionali

L’attaccante del Mainz è rientrato da poco da un delicato infortunio al menisco che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per 4 mesi. Fino ad ora ha disputato sei partite e messo a segno due reti (una ogni 155 minuti).