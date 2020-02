Ultime Fiorentina, infortunio Castrovilli: il calciatore torna in gruppo

Ultime notizie Fiorentina Castrovilli | L’infortunio di Castrovilli delle ultime settimane ha messo preoccupazione a tutto l’ambiente viola. Il calciatore, costretto ad uscire in Fiorentina-Genoa per un forte giramento di testa, ha passato 48 ore in ospedale lo scorso 27 gennaio. Assente con l’Inter in Coppa Italia e con la Juventus in Serie A, due assenze importanti dove sono arrivate altrettante sconfitte per i viola. Intanto, oggi, il calciatore è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo. L’esito della visita specialistica fatta a Roma lo scorso venerdì ha dato riscontri positivi. Il calciatore ha avuto il via libera per tornare in campo. Salvo sorprese o imprevisti, il calciatore tornerà quindi nella lista dei convocati di Beppe Iachini, per la prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta. Una squadra che porta bene al club viola (in questa stagione un pareggio e una vittoria in Coppa Italia).

Ultime notizie Fiorentina, le condizioni di Castrovilli e gli altri

Gaetano Castrovilli si candida anche per una maglia da titolare. Se sarà completamente a disposizione, come scrive Tuttosport, Iachini lo schiererà dal 1 minuto contro l’Atalanta di Gasperini che punta ad uscire da un periodo difficile. Mister Iachini ritrova anche due calciatori fondamentali per il reparto difensivo, ovvero Caceres e Milenkovic che tornano dalla squalifica scontata contro la Juvntus.