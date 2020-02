Juventus-Fiorentina, Pradè contro Pasqua: “Che c***o hai fatto?”

Juventus-Fiorentina: ancora polemiche, il retroscena su Pradè

Juventus Fiorentina Pradè | Il match di campionato tra Juventus e Fiorentina ha portato con se tante polemiche, specie per quanto riguarda accuse e ricorsi vari. Insomma un caso parecchio spinoso, e che a quanto pare non è ancora archiviato. Nella giornata di oggi infatti, sono trapelate ulteriori indiscrezioni sul dopo partita, in particolare su ciò che sarebbe successo una volta terminata la gara.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che il ds viola Pradè abbia scaricato un’accusa piuttosto pesante all’arbitro Pasqua: “Che c***o hai fatto? Hai rovinato la partita!”. Il tutto accompagnato da un sonoro “Ma vaffanculo” di Antognoni. Ennesimo polverone, che rischia di trasformarsi ancora una volta in un vero e proprio caso mediatico.

Juventus-Fiorentina: tra accuse e ricorsi

Un postpartita davvero infuocato quello tra Juventus e Fiorentina, che tuttora pare stia continuando, sotto forma di accuse e ricorsi. La squadra di Firenze non ha preso benissimo le decisioni arbitrali, e a farlo presente è stato soprattutto il patron Commisso in alcune pesanti dichiarazioni. La viola ha poi annunciato un ricorso contro le multe, mentre da quelle parti e non solo si continua a parlare di come l’arbitro Pasqua abbia interpretato la gara. Insomma un caso che per ora resta aperto più che mai.