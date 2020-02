News Roma, le parole di Fonseca in conferenza

News Roma – Fonseca in conferenza | Ha parlato in conferenza stampa, nel giorno di vigilia di Roma-Bologna, il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca. Ha snocciolato alcune tematiche legate agli infortunati e alla formazione, mettendo in chiara la voglia di essere ambiziosa da parte della Roma. Di seguito, ecco quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Sulle condizioni di Pastore e Mkhitaryan: “Si sono allenati normalmente, Mkhitaryan un po’ meglio rispetto a Pastore, ma entrambi saranno tra i convocati. Titolari? No, non credo. Pastore non è nella miglior condizione fisica per iniziare dall’inizio, Mkhitaryan vediamo”.

Sugli errori nelle ultime prestazioni e sulla poca continuità: “Lavoriamo per cambiare questa mentalità, ma devo dire che non è stata solo quella la problematica. Abbiamo sbagliato tutti tatticamente, io in primis, soprattutto è un problema legato a come iniziamo le partite. Quando si sbaglia come abbiamo sbagliato nei due primi gol con il Sassuolo, la squadra ha perso un po’ l’equilibrio. Nella ripresa meglio, perché nel primo tempo abbiamo perso tutto l’equilibrio, che è fondamentale da avere in una squadra. Vero che abbiamo fatto una buona partita con la Lazio e fatto una parte di gara diversa col Sassuolo, ma soprattutto tecnicamente sbagliamo. Questo è il problema principale, stiamo lavorando ogni giorno per la mentalità. Vogliamo essere ambiziosi.

Su Kolarov: “Vediamo domani, devo dire che in questo momento ho uno o due dubbi per la partita, ma ora non voglio parlare dei giocatori che giocano domani”.

Ritiene di dover fare interventi dopo la gara di Sassuolo: “Io non voglio parlare di quello che succede negli spogliatoi, ma devo dire che in tutti i momenti sono sempre io che parlo con i giocatori. Niente di diverso quando parlo nelle interviste, cosa devo dire più? In questo momento sembra che quando perdiamo, viene fuori sempre un grande dramma. Noi dobbiamo essere equilibrati, hanno parlato molto di questo momento, devo dire che siamo tutti insieme”.

Fonseca sulle polemiche arbitrali

“Noi perdiamo perché non giochiamo bene, non perché l’arbitro sbaglia. Detto questo, è difficile capire perché una squadra come la Roma, subisce molti cartellini gialli. Ho visto molte gare in Italia e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre”.