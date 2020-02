Mercato Inter, ultimatum di Messi al Barcellona

Sarebbe un sogno ed in effetti viene difficile crederci: ma l’argentino è ai minimi storici del suo rapporto con il Barça e per questo le big europee, tra cui Inter e Juventus, potrebbero approfittarne.

Calcio mercato Inter, il messaggio di Messi a Bartomeu

La fonte delle ultime notizie che arrivano dalla Spagna è il famoso Chiringuito (storica trasmissione sportiva spagnola): la situazione in Catalogna è divenuta ormai insostenibile e per questo la Pulce sarebbe arrivata ad un vero e proprio ricatto al club, mettendo tutti davanti ad una scelta. “O me o Bartomeu“, sarebbero state le parole dell’argentino, che ha chiesto nuove elezioni per la presidenza del club, altrimenti le trattative per il suo rinnovo, già complicate, potrebbero definitivamente naufragare. Ricordiamo che il suo attuale impegno scade nel 2021, ma c’è una clausola che dopo, una vita in blaugrana, gli consentirebbe di liberarsi gratuitamente al termine di questa stessa stagione.

Ultime Inter, Messi è mas que un’idea

Non chiedevano probabilmente di meglio le altre grandi d’Europa, che assistono interessate allo spettacolo che va in scena dalle parti del Camp Nou in quest’ultimo periodo. Il Manchester City, lo stesso Real Madrid, ma anche Inter e Juventus: tutti vogliono il campione argentino classe 1987. I nerazzurri in particolare possono contare su un argomento molto convincente per spegnere il fuoco che attualmente divampa al Barcellona e assicurarsi al contempo il colpo del millennio.