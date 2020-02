Calciomercato Roma: Olsen via dal Cagliari, lo svedese sondato dallo Sporting

Calciomercato Roma: Olsen verso lo Sporting

Calcio Mercato Roma Olsen | La Roma sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, ma nel complesso positiva, specie per quanto riguarda l’andamento in campionato. La sconfitta di Sassuolo ha senza dubbio frenato parecchio l’avanzata giallorossa, ma nonostante questo la squadra di Fonseca può dirsi soddisfatta di questa prima manche di partite. Oltre che sul campo gli occhi restano puntati anche sul mercato, dove i giallorossi dovranno intervenire sia in entrata che in uscita a giugno, quando ci saranno da risolvere anche le questioni relative a prestiti e riscatti.

Proprio a proposito di prestiti nelle ultime ore si è tornato a parlare di Olsen, portiere svedese attualmente in forza al Cagliari e di proprietà della Roma. La sua esperienza in Sardegna è stata abbastanza positiva, ma il ritorno di Cragno tra i pali ha senza dubbio smosso parecchio le acque. Ora l’ex Copenaghen cerca una nuova destinazione, e intanto stando al quotidiano Record, pare che sul giocatore ci sia già un’altra pretendente: lo Sporting.

Olsen: impossibile la permanenza a Roma?

Il futuro di Olsen sarà fuori dall’Italia, e questo con molte probabilità. Ma sicuri che a Fonseca non possa servire? Probabilmente no, anche perchè Pau Lopez fin qui ha fatto bene nonostante qualche sbavatura, e come secondo c’è Mirante, sempre affidabile e pronto.