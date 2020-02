Calciomercato Juventus, Jorginho nel mirino di Sarri: le parole dell’agente

Calciomercato Juventus: Sarri chiama Jorginho

Calcio Mercato Juventus Jorginho | La Juventus continua il suo calciomercato, anche se fuori dalla finestra di gennaio. Paratici sta sondando diversi profili in vista di giugno, e intanto anche Sarri comincia a dare preferenze per quanto riguarda i prossimi innesti. La sua impronta in questa nuova Juve si sta facendo vedere, ma non ancora abbastanza come ci si aspettava. La sensazione è che il tecnico toscano stia cercando ancora qualcosa, o meglio ancora tentando di far capire alla società le proprie richieste sul mercato.

Nel mirino c’è Jorginho, suo pupillo sia al Napoli che al Chelsea, nonchè uno dei migliori centrocampista in Europa, almeno per quanto riguarda il rendimento. Chiaro come l’italo-brasiliano si sposi appieno con il gioco di Sarri, ed è altrettanto chiaro di come i Blues vogliano tenerselo stretto. Questo quanto riportato da cm.it.

Juventus-Jorginho: l’agente apre alla cessione

Il Chelsea farà di tutto pur di blindare Jorginho, divenuto in poco tempo non solo pedina fondamentale per Lampard, ma anche uno dei candidati a prossimo capitano. Sarri lo vorrebbe a tutti i costi a Torino, e ripone fiducia nelle parole dell’agente del giocatore:

“Qualche proposta di mercato arriverà sicuramente, è uno dei migliori in quella zona di campo. Sulla Juventus? Parleremo con il Chelsea, se ci saranno ipotesi valuteremo tutto insieme”

Sul giocatore ci aveva fatto un pensierino anche il Napoli, che spera tuttora in un ritorno. Sarà sfida mercato?