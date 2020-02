Calciomercato Inter, Cancelo può tornare: è più di una suggestione

Calciomercato Inter, Cancelo potrebbe tornare in Serie A: l’idea nerazzurra

Calciomercato Inter – Cancelo | Non si è lasciato bene con i tifosi dell’Inter, il terzino Joao Cancelo. L’esterno portoghese lasciò la Serie A per rientrare al Valencia dopo il prestito ai nerazzurri, ma il rientro in Spagna non avvenne praticamente mai. Ci fu il passaggio alla rivale storica dell’Inter, la Juventus dell’allora tecnico, Massimiliano Allegri. Non ha inciso alla Juve il portoghese, nonostante le numerosissime gare disputate nella sua linea a quattro. Con l’arrivo di Maurizio Sarri è stato tagliato fuori dal progetto bianconero e spedito in Premier League, dove non ha praticamente giocato con Pep Guardiola. Al Manchester City poche presenze: solo 10 in campionato, un totale di 22 partite disputate. E’ finito già ai margini del club e potrebbe dire addio a fine stagione.

Ultime Inter, assalto del City per Skriniar: Cancelo per convincere i nerazzurri

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, Joao Cancelo potrebbe far rientro in Italia e ancora una volta all’Inter. Servirebbe un esterno dalla sua duttilità e importanza tecnica, all’allenatore Antonio Conte. Ci sarebbe un forte interesse da parte del Manchester City nei riguardi di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è un pallino di Pep Guardiola, pronto a far partire l’assalto per il centrale. Sul piatto andrebbero 65 milioni di euro più il cartellino di Skriniar. L’Inter ci penserà, ma difficilmente si priverà del suo miglior difensore centrale.